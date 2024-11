Öffentlichkeitsfahndung nach 77-jährigem Herrn aus Tribsees - Polizei bittet um Mithilfe

Details anzeigen Bild des Vermissten Bild des Vermissten

Die Polizei sucht derzeit nach dem 77-jährigen Dieter Rathmann. Dieser hat sich am 02.11.2024, gegen 15:15 Uhr aus dem Seniorenhaus in Tribsees in unbekannte Richtung entfernt. Er benötigt dringend medizinische Hilfe und ist nicht witterungsentsprechend gekleidet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben. Er ist ca. 180cm groß und von hagerer Gestalt. Er ist Brillenträger, hat eine Halbglatze und trägt einen Oberlippenbart. Sein Gang ist leicht gebeugt, trotzdem ist er gut zu Fuß. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeans, einem rot-braunen Pullover und Sandalen. Des Weiteren soll er ein Schild mit den Kontaktdaten des Seniorenheimes um den Hals tragen.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz des Polizeihubschraubers sowie eines Fährtensuchhundes führten bislang nicht zum Auffinden des Mannes.

Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 44-Jährigen. Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Hinweise nimmt das PR Grimmen unter Telefon 038326 570, jede andere Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf unter 110 entgegen.

Im Auftrag

Matthias Paa

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle