POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem VfL Osnabrück- Rostocker Polizei zieht Bilanz

Am Sonnabend, 02.11.2024, fand im Rostocker Ostseestadion das Fußballspiel der 3. Bundesliga zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem VfL Osnabrück statt. Das Spiel war im Vorfeld als Problemspiel eingestuft worden.



Die An- und Abreise der rund 700 angereisten Gästefans verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle.



Während der Einlasskontrollen wurde bei einem Anhänger des F.C. Hansa Rostock Pyrotechnik aufgefunden. Die Polizei nahm Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzes auf.



Im Verlauf der Spielbegegnung wurde Kräften der Polizei ein stark alkoholisierter Mann im Heimfanbereich gemeldet, welcher Spieler des VfL Osnabrück rassistisch beleidigt haben soll. Gegen den 44-jährigen Deutschen wurde ein Strafanzeige wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



Insgesamt befanden sich 350 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 17:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



