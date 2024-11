Öffentlichkeitsfahndung nach 90-Jähriger Frau aus Rostock

Details anzeigen VP Borowski VP Borowski

Die Polizei bittet bei der Suche nach der 90-jährigen Martha Auguste Borowski aus Rostock-Toitenwinkel um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die vermisst Person wurde am 01.11.2024 gegen 18:30 Uhr zuletzt an ihrer Wohnanschrift gesehen und war am 02.11.2024, 07:50 Uhr nicht mehr in ihrer Wohnung.

Aktuell sind keine Anhaltspunkte zum derzeitigen Aufenthaltsort bekannt.

Die 90-Jährigee ist ca. 160 cm groß, hat eine schlanke Statur und trägt kurze gräuliche Haare. Zur getragenen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Frau Borowski ist agil und gut zu Fuß unterwegs.

Personen, die Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 49164724, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Kristin Hartfil

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle