POL-HRO: Verkehrseinschränkungen nach Feuer im Imbiss in der Wittenburger Straße

Am 01.11.2024 gegen 14:15 Uhr kam es in einem Imbiss in der Wittenburger Straße Schwerin zu einem Brand. Ersten Erkenntnissen nach sei das Feuer bei der Zubereitung von Speisen in der Küche ausgebrochen. Die entstandene Rauchentwicklung sei vermutlich über den Dunstabzugsschacht hochgekrochen und habe sich dadurch im gesamten Wohn- und Flurbereich ausgebreitet. Es kam zu starken Verrußungen im Haus. Der Geschäftsinhaber reagierte sofort und verständigte neben der Feuerwehr die Hausbewohner sowie andere Personen außerhalb des Geschäfts. Nach Beendigung der Löschmaßnahmen durch die Berufsfeuerwehr Schwerin wurde das Wohn- und Geschäftshaus gelüftet und ist nach einer Prüfung weiterhin bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Schwerin war zur Arbeit am Brandort eingesetzt und hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Für etwa 1,5 Stunden kam es im Bereich der Wittenburger Straße zu Verkehrseinschränkungen.



