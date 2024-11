POL-NB: Intensivtäter nach Gewaltattacke in U-Haft

Neubrandenburg (ots) -



Ein 18-jähriger Intensivtäter aus Sierra Leone ist heute Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser hat den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erlassen. Der Mann geht nun in Untersuchungshaft.



Zuletzt hatte er gestern Abend gegen 21:50 Uhr an der Bushaltestelle vor dem Rathaus einen räuberischen Diebstahl begangen. Er soll einem 17-jährige Deutschen, der auf einer Bank an der Haltestelle saß, zunächst die Kopfhörer aus den Ohren gezogen und dann weitere Elektronik gestohlen haben. Als der 17-Jährige seine Sachen wieder an sich riss, schlug ihn der Beschuldigte. Dabei wurde die Brille des Opfers beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro.



Während die eine Anzeige vor Ort von den Einsatzkräften aufgenommen wurde, meldete sich eine 17-jährige Jugendliche. Die Deutsche wurde von dem 18-Jährigen sexuell belästigt, während sie an der Bushaltestelle versuchte, dem Opfer des räuberischen Diebstahls zu helfen.



Der 18-Jährige wurde am Abend nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft zunächst vorläufig festgenommen. Heute kommt er nun in die Haftanstalt.



Allein im Oktober hat er mindestens 23 Straftaten verübt, bei denen die Neubrandenburger Polizei zum Einsatz kam. Im September waren es mindestens elf polizeibekannte Fälle. Darunter sind etliche Diebstähle und Widerstände gegen Polizeibeamte sowie Körperverletzungen und ein Hausfriedensbruch.



