POL-HRO: Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 14 - Polizei sucht Zeugen

Ein Hindernis auf der Autobahn führte am frühen Mittwochabend zu sieben verunfallten Fahrzeugen, nun ermittelt die Kriminalpolizei.



Auslöser des Unfalls war eine Couch, die auf der Fahrbahn zwischen den Anschlussstellen Jesendorf und Schwerin-Nord lag.

Nach aktuellen Erkenntnissen verlor ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die noch verpackte Couch auf der Fahrbahn, wodurch gegen 19:00 Uhr drei Fahrzeuge der Marken VW, Toyota und Hyundai direkt mit dem Hindernis kollidierten.

Im weiteren Verlauf überfuhren vier weitere Fahrzeuge die Überreste der Couch.

Insgesamt waren zwei Fahrzeuge durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Aktuellen Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

Für die Dauer der Reinigungs - und Bergungsarbeiten musste die Autobahn auf Höhe der Unfallstelle für circa drei Stunden voll gesperrt werden.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Sternberg unter der Telefonnummer 03847 4327-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle melden.

Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche und polnische Staatsangehörige.



