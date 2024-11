POL-HRO: Diebstahl eines Motorrades aus einer Garage - Polizei sucht nach Zeugen

Details anzeigen Entwendetes Motorrad Honda CBR Streetfighter Entwendetes Motorrad Honda CBR Streetfighter

Groß Stieten (ots) -



Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen der oder die unbekannten Täter im Zeitraum vom 25. Oktober bis zum Morgen des 31. Oktober gewaltsam in eine Garage in Groß Stieten ein und entwendeten ein Motorrad der Marke Honda.



Wie der Besitzer des gestohlenen Fahrzeuges mitteilte, handelt es sich bei dem entwendeten Motorrad um eine Honda CBR Streetfighter in den Farben grün und schwarz. Auffällig dabei ist der besondere Umbau des Fahrzeugs (siehe Bild).

Der Stehlschaden wird gegenwärtig auf etwa 25.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren am Tatort gesichert und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen, zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle melden.



