POL-ANK: Korrektur der Pressemitteilung ´Dieb auf frischer Tat ertappt - Polizisten aus Anklam und Wolgast sorgen für Erfolg´.

Anklam (ots) -



Am Vormittag des 30.10.2024 konnte in Klein Bünzow ein Einbrecher auf frischer Tat gestellt werden (siehe veröffentlichte Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/5898497 ).



Die Mutter des Lagerhallenbesitzers hatte die Polizei informiert, da dieser bereits auf dem Weg zu seiner Halle war, nachdem er den Dieb auf seinen Überwachungskameras bemerkt hatte. Gemeinsam mit Zeugen konnte der Hallenbesitzer den Dieb vor Ort stellen und in Schach halten, bis wenige Minuten später die ersten Beamten aus Anklam eintrafen. Diese nahmen den 33-jährigen Beschuldigten anschließend in Gewahrsam. Die Pressestelle der PI Anklam bedankt sich für den Hinweis des Hallenbesitzers. Zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung der Pressemitteilung lagen diese Informationen nicht vor.



Der Erfolg der Polizei ist somit dem couragierten Eingreifen des Hallenbesitzers zu verdanken, wofür sich die Polizei bedankt.

Dennoch weisen wir darauf hin, dass sich niemand selbst in Gefahr bringen und im Zweifelsfall auf die Polizei warten sollte.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell