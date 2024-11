POL-HRO: Auffahrunfall - Verkehrseinschränkungen in der Grevesmühlener Straße

Schwerin (ots) -



Am Mittwochnachmittag kam es in Schwerin in der Grevesmühlener Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Autofahrerin verletzt wurde. Stadtauswärts kam es zu Verkehrseinschränkungen.



Gegen 15:30 Uhr fuhr ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf auf einen verkehrsbedingt haltenden BMW auf. Die 35-jährige Fahrerin des BMW klagte anschließend über Nackenschmerzen, musste aber nicht sofort medizinisch versorgt werden. Der VW Golf war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 6.000 EUR geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die Grevesmühlener Straße zeitweise halbseitig in Richtung Ortsausgang gesperrt werden.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



