POL-HRO: Bandendiebstahl im Supermarkt in Lütten Klein- Polizei sucht Zeugen

Am 30.10.2024 gegen 08:10 Uhr kam es in einem Lebensmittelmarkt in der Lichtenhäger Chaussee zu einem Bandendiebstahl. Nach ersten Erkenntnissen sollen drei bislang unbekannte Männer den Markt betreten und arbeitsteilig vorgegangen sein: Während zwei der Tatverdächtigen das Verkaufspersonal abgelenkt haben sollen, habe der dritte Mann gewaltsam einen verschlossenen Schrank geöffnet und eine größere Menge an Zigarettenpackungen entwendet.



Nach dem Diebstahl flüchteten die Tatverdächtigen mit zwei Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung blieb die Suche nach den Tätern bislang ohne Erfolg. Der Stehlaschaden ist bisher unbekannt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Morgen des 30.10.2024 in der Umgebung des Lebensmittelmarktes in der Lichtenhäger Chaussee verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Tätern und/oder Fahrzeugen geben können werden gebeten sich zu melden.



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD), Ulmenstraße 54 unter der Rufnummer 0381/4916 - 1616, jede andere Polizeidienststelle, sowie die Onlinewache entgegen.



