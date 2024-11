POL-NB: PKW in Stavenhagen weg

Stavenhagen (ots) -



Schreck am Mittwochvormittag für eine Familie in Stavenhagen: Das Auto unterm Carport war weg. Die Besitzer haben sofort die Polizei alarmiert.



Der schwarze VW Tiguan hat das amtliche Kennzeichen MC-MW52. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt zwischen 17:30 Uhr am Dienstagabend und etwa 10:45 Uhr am Mittwochvormittag.



Wer sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Wagens machen kann oder Beobachtungen in der Treptower Straße im Bereich der Hausnummer 85 im Tatzeitraum gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizei in Malchin unter 03994 / 2310 oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



