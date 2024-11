POL-HRO: Einbrüchen durch gekippte Fenster - Zwei Einbrüche in der Schelfstadt

Schwerin (ots) -



In der Nacht zum 31.10.2024 nutzten bislang unbekannte Täter in zwei Fällen gekippte Fenster, um in Geschäftsräume in der Schelfstadt einzudringen. Die Täter verschafften sich so Zugang zu zwei Imbissen.



Nach bisherigen Ermittlungen wurde in einem der beiden Fälle kein Bargeld erbeutet, im zweiten Fall gelangten die Täter an Münzgeld.



Die Polizei hat an beiden Tatorten in der Werderstraße umfangreich Spuren gesichert und wertet diese nun im Rahmen der Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aus.



Die Polizei rät: Gekippte Fenster sind offene Fenster!

Bitte schließen Sie Fenster und Türen bei Abwesenheit stets vollständig, um sich vor Einbrüchen zu schützen.



Durch bestimmte Maßnahmen können Sie das Einbruchsrisiko erheblich reduzieren. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle informiert gerne.

Kontakt: Telefon: 0385/5180-3056 /-3057

E-Mail: kripoberatung.schwerin@polizei.mv-regierung.de



