POL-NB: Suche nach Aktivisten

Am 31.10.2024 gegen 13.00 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über drei motorisierte und mit dem Schriftzug "Greenpeace" versehene Schlauchboote informiert, welche mit ca. 12 Personen besetzt sind und aus dem Hafen Karlshagen auslaufen. Durch Internetrecherchen war bekannt, dass es im Rahmen von so benannten Anti-LNG-Wochen zu dezentralen bundesweiten Aktionen von Aktivisten kommen soll.

Durch eingesetzte Polizeikräfte wasser-, land- und luftseitig erfolgte eine Überprüfung der relevanten Bereiche. Die Absuche führte nicht zum Antreffen der Personen, Boote oder mitgeführter Fahrzeuge. Es wurden nach derzeitigem Stand auch keinerlei Störaktionen festgestellt oder gemeldet.

