POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Neubrandenburg (LK MSE) (ots) -



Am heutigen Tag befuhr ein 20jähriger deutscher Führer eines PKW VW Golf die Kreisstraße von Kalübbe in Richtung Breesen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der PKW auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Straßenbaum und kam schlussendlich im rechten Straßengraben zum Stillstand.

Der Fahrzeugführer verstarb noch am Unfallort.

Der PKW wurde völlig zerstört und durch einen Abschleppdienst geborgen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.



