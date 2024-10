POL-HRO: Brand in Groß Salitz (LK NWM)

Rostock (ots) -



Am 30.10.2024 entwickelte sich gegen 17:00 Uhr in Groß Salitz ein

Silobrand. Nach derzeitigem Stand kam es offenbar bei der Trocknung

von Mais zu einer starken Hitzeentwicklung, welche in der Folge den

Brand auslöste. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen

Feuerwehren Krembz, Gadebusch, Kneese ,Roggendorf und Klein Salitz

mit insgesamt 59 Kameraden alarmiert. Durch die Kriminalpolizei wurde

der Brandort beschlagnahmt. Der Schaden wird auf 140.000 EUR

geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen aufgenommen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



