POL-HRO: Polizei ermittelt Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung

Rostock (ots) -



Nachdem ein 29-jähriger Mann eine 47-Jährige belästigt haben soll, ermittelt nun die Kriminalpolizeiinspektion in Rostock.



Nach ersten Erkenntnissen war die deutsche Geschädigte am vergangenen Montagmorgen, gegen 07:15 Uhr, im Stadtteil Warnemünde zum Joggen unterwegs, als sie der Tatverdächtige im Bereich des Strandweges belästigt haben soll. Dabei soll der Tatverdächtige die Frau am Körper berührt und sich im Anschluss sofort entfernt haben. Die Geschädigte informierte umgehend die Polizei, die sofort eine Nahbereichsfahndung einleitete.



Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung der Geschädigten konnten Einsatzkräfte des Polizeireviers Lichtenhagen im Zuge der Fahndung einen 29-jährigen Mann mit somalischer Staatsangehörigkeit antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Der Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf der polizeilichen Maßnahmen erkennungsdienstlich behandelt.

Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Katja Weizel

Telefon: 0381/ 4916-3041

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell