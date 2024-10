POL-ANK: Dieb auf frischer Tat ertappt - Polizisten aus Anklam und Wolgast sorgen für Erfolg

Klein Bünzow (LK VG) (ots) -



Am 30.10.2024, gegen 07:15 Uhr, rief die Eigentümerin einer Lagerhalle in Klein Bünzow die Polizei, da sie auf der Überwachungskamera beobachten konnte, wie jemand versuchte in ihre Lagerhalle einzubrechen. Über die Leitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden sofort zwei Funkwagen aus Anklam und Wolgast zum Einsatzort entsandt.



Vor Ort konnten die Anklamer Beamten einen 33-jährigen Deutschen stellen und in Gewahrsam nehmen. Dieser hatte sich zuvor gewaltsam Zutritt zu der Halle verschafft und konnte mit dem Tatwerkzeug im Rucksack auf frischer Tat ergriffen werden.



Bei dem Beschuldigten wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden, die er auch konsumiert haben will. Da der Dieb mit dem Auto zum Tatort gefahren war und auf den Videoaufzeichnungen eindeutig als Fahrer zu erkennen ist, wurde bei ihm auch eine Blutentnahme durchgeführt. Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren ist. Außerdem wurde der Beschuldigte erkennungsdienstlich behandelt.



Damit nicht genug: Bei der Durchsuchung des Beschuldigten und seines Fahrzeugs fanden die Beamten weiteres Diebesgut. Darunter befanden sich auch Gegenstände, die aus anderen Diebstählen und Wohnungseinbrüchen in und um Greifswald im Sommer dieses Jahres stammen.



Im vorliegenden Fall war der Dieb zwar gewaltsam in die Halle eingedrungen, konnte aber dank des schnellen Eingreifens der Anklamer und Wolgaster Beamtinnen und Beamten nichts entwenden.



Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und prüft, ob der Beschuldigte auch für weitere Diebstähle und Einbrüche im Sommer verantwortlich ist. Außerdem erwartet den Beschuldigten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, weil er seinen Pkw möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell