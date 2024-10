POL-HRO: Alkoholisierter Mann ohne Fahrerlaubnis und mit gestohlenen Kennzeichen gestellt

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwoch konnte die Polizei einen stark alkoholisierten Autofahrer in der Osloer Straße stellen.



Gegen 01:40 Uhr hatte ein Zeuge eine alkoholisierte männliche Person vor seinem Wohnhaus in Lütten Klein gemeldet. Der Mann soll laut Angaben des Zeugen vor dem Haus randaliert und sich im Anschluss in einen Mercedes gesetzt haben. Im weiteren Verlauf soll der Mann mit dem Fahrzeug rückwärts in eine Grünanlage gefahren sein.



Die alarmierten Beamten eilten in die Osloer Straße und konnten den Mann im Nahbereich in seinem Fahrzeug sitzend antreffen. Vor Ort führten die Beamten eine Überprüfung der Atemalkoholkonzentration durch, die einen Wert von 2,73 Promille ergab. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 46-jährige polizeibekannte Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zusätzlich war das Fahrzeug nicht angemeldet und mit gestohlenen Kennzeichen versehen.



Der Rostocker verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften während der polizeilichen Maßnahmen aggressiv und leistete Widerstand. Die eingesetzten Beamten mussten den 46-Jährigen daraufhin fesseln. Dem Tatverdächtigen wurde eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurden unter anderem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen übernommen.



