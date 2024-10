POL-HRO: Verkehrskontrolle in der Werderstraße deckt zahlreiche Verstöße auf

Schwerin (ots) -



In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat eine Verkehrskontrolle in der Werdervorstadt etliche Verstöße eines 30-jährigen E-Scooter-Fahrers ans Licht gebracht.



Der marokkanische Fahrer wurde gegen 23:30 Uhr in der Werderstraße angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung entstand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem fanden die Einsatzkräfte verdächtige Substanzen, bei denen es sich ersten Erkenntnissen zufolge um Kokain handeln könnte. Neben einem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss wurde daher auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Eine Analyse der entnommenen Blutprobe soll hier Klarheit bringen.



Doch damit nicht genug: Die Kontrolle ergab, dass der genutzte E-Scooter weder versichert noch mit einem korrekten Kennzeichen ausgestattet war - stattdessen war ein Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs montiert. Die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.



