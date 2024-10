POL-HRO: Diebstahl von zwei Traktoren bei Plau am See

Details anzeigen Beispielbild der gestohlenen Traktoren. Beispielbild der gestohlenen Traktoren.

Plau am See (ots) -



Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag zwei Traktoren von einem Betriebsgelände in Klebe bei Plau am See entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum umfriedeten Gelände einer Landtechnikfirma an der B191, indem sie ein Zaunfeld heraustrennten. Die Kompakttraktoren des Herstellers John Deere standen von der Straße aus sichtbar vor der Werkstatthalle und wurden dem Spurenaufkommen zufolge durch das geöffnete Zaunfeld auf die Bundesstraße gefahren. Mutmaßlich wurden beide Traktoren anschließend verladen und abtransportiert. Die Traktoren waren mit einer geschlossenen Fahrerkabine und einem darunter montierten Mähwerk ausgestattet. Insgesamt wird der Stehlschaden auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und fahndet nun nach beiden Maschinen. Außerdem wird im vorliegenden Fall wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt. Aufgrund der direkt angrenzenden Bundesstraße bittet die Polizei Plau am See (Tel. 038735-8370) auf Hinweise aus der Bevölkerung zur Tat, die sich zwischen 18 Uhr und 7 Uhr ereignet haben soll.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Felix Zgonine

Telefon: 03874/411-305

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell