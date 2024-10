POL-HRO: Nach Graffiti - Täter auf frischer Tat in Rostock gestellt

Rostock (ots) -



Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen konnte die Polizei in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Täter nach dem Anbringen von Graffiti identifizieren.



Nach ersten Erkenntnissen informierte ein Zeuge gegen 00:15 Uhr die Polizei und teilte mit, dass er zunächst verdächtige Geräusche im Bereich eines Wohnhauses in der St.-Georg-Straße vernommen hatte. Als er diesen Nachging, habe er zwei Personen dabei beobachtet, wie diese Grafitti an einer Hausfassade anbrachten. Als die Tatverdächtigen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie umgehend von der Örtlichkeit. Die Polizei leitete sofort eine Nahbereichsfahndung ein und konnte einen der Tatverdächtigen, einen 17-jährigen Deutschen, in der Nähe stellen. Er war im Besitz mehrerer Spraydosen, welche durch die eingesetzten Beamten sichergestellt wurden.



Der durch das Graffiti verursachte Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 300 Euro. Die Ermittlungen zu dem Fall sowie zur Identität des zweiten Tatverdächtigen dauern an.



