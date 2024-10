POL-HRO: Diebstahl aus PKW - Täter schlagen Fensterscheibe ein

Schwerin (ots) -



Nur für wenige Minuten ließ ein 58-jähriger Schweriner seine Tasche in seinem Fahrzeug zurück. Diese kurze Zeit reichte den unbekannten Tätern am Dienstagmorgen aus, um eine Scheibe des Renault Trafic einzuschlagen und die Tasche samt Ausweis- sowie Fahrzeugpapieren und Bankkarten zu stehlen. Der verursachte Schaden übersteigt den Wert der Beute deutlich. Der Vorfall ereignete sich am 29.10.2024 gegen 08:45 Uhr in der Von-Thünen-Straße in Schwerin. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.



Die Polizei rät Fahrzeugbesitzern, Wertgegenstände und Taschen nicht im Fahrzeug zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit, da solche Gelegenheiten von Tätern genutzt werden.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell