POL-HST: Polizei löst Schlägerei von alkoholisierten Personen auf

Die Polizei in Grimmen wurde am Montag, dem 28. Oktober 2024, gegen 20:20 Uhr zum Parkplatz eines Grimmener Supermarktes in der Friedrichstraße gerufen.



Vor Ort angekommen, konnten mehrere Personen festgestellt werden, die sich augenscheinlich in einer Schlägerei befanden. Die Beamten trennten die Personen voneinander. Offenbar hatte ein 48-Jähriger zuvor einen 36-Jährigen verbal und körperlich angegriffen. Ein 38-Jähriger ging dazwischen und wurde mutmaßlich ebenfalls geschlagen, seit Atemalkoholwert betrug 2,29 Promille.



Der 48-Jährige blutete sodann stark aus der Nase, konnte sich aber nicht erklären, woher die Verletzung kam. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.



Gegen den 48-Jährigen wurde Strafanzeige wegen des Verdachtes der einfachen Körperverletzung aufgenommen. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes war auf Grund seiner Verletzungen nicht möglich.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden die Polizeibeamten durch den 36-Jährigen beleidigt. Außerdem verließ er den Einsatzort mit dem Fahrrad, obwohl er vorher 2,42 Promille gepustet hatte. Auch hier wurden Strafanzeigen aufgenommen: wegen des Verdachts der Beleidigung und wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr.



Alle in dieser Pressemitteilung erwähnten Personen sind Deutsche.



