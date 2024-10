POL-NB: Angeblich Verletzter stiehlt Portemonnaie

Neubrandenburg (ots) -



Eigentlich wollte er nur kurz etwas aus dem Auto ausladen, ließ dafür die Kofferraumklappe seines Autos kurz offen und das Portemonnaie darin liegen: Ein 47-jähriger Deutscher wurde dabei gestern Abend gegen 17:40 Uhr in der Wartlautstraße, Ecke Badstüberstraße, von einem jungen Mann abgelenkt.



Dieser gab vor, eine Verletzung an der Hand zu haben und zeigte auf einen lockeren Verband. Er bat den Mann, ihm beim Festmachen zu helfen. Dafür setzte er sich in den geöffneten Kofferraum. Der junge Mann ging dann wieder. Kurz danach fiel dem 47-Jährigen auf, dass seine Geldbörse fehlte. Er fuhr zum Revier und erstattete Anzeige. Er konnte eine sehr gute Personenbeschreibung abgeben.



Nur kurz danach hatten die Beamten des Reviers mit einem Widerstand zu tun. Ein für sie altbekannter junger Mann wollte dem Platzverweis für den Neuen Markt nicht nachkommen und verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv. Bei dem Störer handelte es sich um einen mehrfach und einschlägig bekannten 18-Jährigen aus Sierra Leone.

Bei ihm fand man dann auch genau die Gegenstände, die der 47-Jährige zuvor als gestohlen gemeldet hatte. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft konnten ihm die Polizisten sein Hab und Gut noch am Abend wiedergeben.



Allein zu diesen beiden Fällen wird nun gegen den Mann aus Sierra Leone wegen des Vorwurfs des Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung ermittelt.



Rückfragen bitte an:



Claudia Berndt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell