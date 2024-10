POL-NB: Jugendgruppe löst Polizeieinsatz aus

Waren (ots) -



Auf Höhe der Bushaltestelle am Schweriner Damm, Ecke Friedensstraße, sind gestern Mittag eine Jugendgruppe und eine Frau aneinander geraten.



Die Kinder und Jugendlichen im Altern von 13 bis 15 Jahren hatten den Notruf gewählt, weil die Frau sie mit dem Handy gegen ihren Willen fotografiert haben soll und die Fotos nicht löschen wollte.

Am Ende waren die Warener Beamten mehrere Stunden mit dem Vorfall beschäftigt. Im Laufe der ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich der Anfangsverdacht in Richtung der Jugendlichen, die 57-jährige Bulgarin genötigt und beleidigt zu haben.



Anschließend wurden die Erziehungsberechtigten verständigt und die 13- bis 15-Jährigen an diese nach und nach übergeben. Unter anderem von der Polizei gab es dann auch klärende Gespräche.



Die Kripo Waren wird die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernehmen.



Sollte es unabhängige Zeugen zu dem Vorfall geben, können diese sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Waren unter 03991/1760 wenden oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de



