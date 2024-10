POL-HRO: Einbruch in Blumengeschäft und Keller - Polizei sichert Spuren

Schwerin (ots) -



In der Nacht zum Montag kam es in Schwerin zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen, betroffen waren ein Blumengeschäft und mehrere Keller in Mehrfamilienhäusern.



Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Blumengeschäft in der Wittenburger Straße. Nach ersten Ermittlungen könnte das Eindringen durch ein angekipptes Fenster erfolgt sein. Die Einbrecher durchsuchten das Inventar des Geschäfts. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt, zum möglichen Stehlschaden sind derzeit keine Angaben bekannt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.



In derselben Nacht wurde der Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lindenstraße Ziel eines Einbruchs. Die Täter drangen in den Kellerraum eines 49-jährigen Bewohners ein und entwendeten zwei neuwertige Fahrräder im Gesamtwert von rund 1.100 Euro.



Zusätzlich registrierte die Polizei weitere Einbruchsversuche in Keller von Mehrfamilienhäusern in der Schelf- sowie der Altstadt. In allen Fällen hat die Polizei ein Strafverfahren eröffnet. Bisher gibt es allerdings keine Hinweise auf die Täter. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen können bei jeder Polizeidienststelle, telefonisch über 0385/5180-2224 oder über die Onlinewache gemeldet werden.



