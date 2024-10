POL-HST: Polizei überführt Einbrecher in Kita - Täter geht in Haft

Grimmen/Reinberg (ots) -



Am Montag (28.10.2024) wurde der Polizei in Grimmen ein Einbruch in eine Kindertageseinrichtung in Reinberg gemeldet. Vor Ort zeigte sich den Mitarbeitern der Einrichtung und auch der Polizei ein Bild der Verwüstung. Nachdem der Täter sich augenscheinlich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hat, wurden mehrere Räume verwüstet, Sachen beschädigt und diverse Gegenstände entwendet. Darüber hinaus wurden mutwillig Sachen zerstört und Flüssigkeiten auf den Fluren verteilt. Eine Betreuung im Kindergarten war aus diesem Grund vorerst nicht möglich.



Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist durch die Tat ein vierstelliger Eurobetrag als Schaden entstanden. Der Stehlschaden wird ebenfalls auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt, wobei auch Bargeld in Höhe einer dreistelligen Summe entwendet wurde.



Bei der Aufnahme des Sachverhaltes bemerkten die eingesetzten Beamten, dass unter anderem recht tatunübliche Gegenstände aus der Einrichtung entwendet wurden. Im Rahmen der akribischen Polizeiarbeit zogen die Beamten Schlüsse zu einer Kontrolle in der vergangenen Nacht, als Grimmener Polizisten im Rahmen der Streifentätigkeit am Sonntag (27.10.2024) gegen 22:30 Uhr einen polizeilich bekannten 30-jährigen Deutschen antrafen. Der aus der Region stammende Mann führte sowohl vermeintliches Tatwerkzeug als auch Gegenstände bei sich, die augenscheinlich aus der Einbruchshandlung stammten.



Eine Wohnungsdurchsuchung am Montagvormittag, führte zum Auffinden etlicher Beweismittel und hatte zur Folge, dass der vermeintliche Täter vorläufig festgenommen wurde. Ein gestellter Haftantrag der Staatsanwaltschaft Stralsund wurde durch eine Richterin des Amtsgerichtes bestätigt und somit ein Haftbefehl erlassen. Der 30-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



