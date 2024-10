POL-HRO: Zeugenaufruf der Polizei nach versuchtem Raub mit Messer in Güstrow - Geschäftsbetreiber schlägt Täter mit Stuhl in die Flucht

Landkreis Rostock/ Güstrow (ots) -



Am Abend des 28.10.2024 soll es laut vorliegender Erkenntnisse in einem Güstrower Einkaufsladen in der Domstraße zu einem versuchten Raub gekommen sein, bei dem die bislang unbekannten Täter scheinbar nicht mit der Gegenwehr des 65-jährigen Ladenbesitzers gerechnet hatten.



Nach Angaben des aus Vietnam stammenden Betreibers hätten die zwei maskierten Täter gegen 20.35 Uhr das Geschäft betreten. Einer der beiden augenscheinlich männlichen Räuber sei bis zur Kasse vorgetreten und habe unter Vorhalten eines Messers die Herausgabe der Tageseinnahmen gefordert. Der zweite Tatverdächtige wäre im Bereich der Eingangstür stehen geblieben. Auf die Weigerung des Geschädigten hin habe der Täter mit dem Messer auf eine Plexiglasscheibe im Kassenbereich eingeschlagen und diese beschädigt. In der Folge hätte der Geschädigte einen Stuhl gegriffen und sei auf die Angreifer zugelaufen, die daraufhin die Flucht ergriffen und in Richtung der Straße Pferdemarkt entkamen.



Die bislang unbekannten Täter können anhand sichergestellter Videoaufzeichnungen detailliert beschrieben werden.

Der mit dem Messer agierende Tatverdächtige sei demnach europäischen Phänotyps, etwa 160 - 175 cm groß, drahtiger bis muskulöser Statur und hätte dunkelblondes Haar. Bekleidet sei der Mann mit einem roten Kapuzenpullover des Basketballteams "Chicago Bulls", einer dunklen Hose sowie dunklen Schuhen gewesen. Im Brustbereich des Pullovers ist der dunkle Schriftzug "Bulls" erkennbar. Unter dem Schriftzug ein weiterer, kleinerer Schriftzug in heller Farbe zu erkennen. Die dunkle Hose im Bereich der Hüfte auf beiden Seiten mit einem weißen Dreieck versehen. Der Täter habe zudem eine schwarze Maskierung im Bereich von Nase und Mund getragen.



Der zweite Tatverdächtige sei ebenfalls europäischen Phänotyps und auch 160 - 175 cm groß. Bekleidet sei der Mann mit einer dunklen Daunenjacke mit dunkler Kapuze sowie einer weiß-blauen Maskierung im Bereich von Nase und Mund gewesen.



Zur weiteren Erhellung der Tatumstände sowie zur schnellen Ermittlung der bislang unbekannten Täter bittet die Polizei Güstrow nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Hinweise zur Tat oder den beiden Tätern geben? Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843/2660, jede andere Polizeidienststelle sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die nun weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizei in Güstrow.



