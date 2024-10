POL-NB: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Bergen auf Rügen (ots) -





Am 28.10.2024, gegen 17:15 Uhr kam es auf der B 196 zu einem

Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Wohnmobil.

Aufgrund eines vorangegangenen Verkehrsunfalls, bei dem das

verunfallte Fahrzeug am Fahrbahnrand verblieb, überholte ein Bus auf

der B 196 aus Richtung Karow kommend in Fahrtrichtung Bergen das

Pannenfahrzeug linksseitig. Der 64-jährige Fahrer eines Wohnmobils

Toyota folgte dem Bus und führte ebenfalls einen Überholvorgang

durch. Als beide Fahrzeuge wieder auf ihren Fahrstreifen auffahren

wollten, kam jedoch ein Pkw VW mit dem 65-jährigen Fahrzeugführer

entgegen.

Beide Pkw berührten sich jeweils mit den linken Fahrzeugseiten.

Infolgedessen verlor der Fahrer des Toyota die Kontrolle über sein

Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit der

Leitplanke kollidierte. Dabei wurde ein vorderes Rad abgerissen und

rollte gegen einen Pkw Mercedes, der hinter dem Pannenfahrzeug

wartete.

Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Alle Beteiligten blieben

unverletzt und sind deutsche Staatsangehörige.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 42.500 Euro.

Die B 196 war für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge

und Reinigung der Fahrbahn für zirka 3 Stunden vollgesperrt.

Es kamen 12 Kameraden der Feuerwehr Bergen mit zwei Fahrzeugen zum

Einsatz.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V)

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell