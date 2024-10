POL-HRO: Vermisste Jugendliche erfolgreich wieder aufgefunden

Rostock (ots) -



Schwerin

Am Abend des 28. Oktober 2024 wurden gegen 19:30 Uhr zwei 14-jährige

Mädchen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Schwerin als

vermisst gemeldet. Um die beiden Vermissten wieder aufzufinden,

koordinierte die Polizei eine umfangreiche Suchaktion, welche

gemeinsam mit der Wasserschutzpolizei, der Berufsfeuerwehr und der

Bundespolizei durchgeführt wurde. Im Rahmen der Suche mussten auch

Uferbereiche des Schweriner See und teils unübersichtliches Gelände

abgeprüft werden.



Um die Kinder aufzuspüren, kam es im Weiteren zum Einsatz einer

Wärmebildkamera und von Fährtenhunden des

Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V. Mithilfe des Fährtenhundes

"Ares" gelang es schließlich, die Vermissten zu lokalisieren.



Nach einer längeren Verhandlungsphase wurden die beiden Mädchen durch

die Einsatzkräfte gesichert und konnten der medizinischen Betreuung

übergeben werden. Zur weiteren Versorgung wurden sie umgehend ins

Krankenhaus Schwerin gebracht.



Chris Blankenburg

Polizeioberkommissar

PHR Schwerin



