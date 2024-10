POL-ANK: 81-Jährige bei Alleinunfall mit Pkw in Greifswald schwer verletzt

Greifswald (ots) -



Heute Nachmittag (28.10.2024) gegen 14:00 Uhr ereignete sich in der Greifswalder Fleischmannstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 81-jährige Deutsche von der Insel Usedom aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem PKW gegen eine Mauer fuhr und schwer verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam die 81-Jährige mit ihrem Pkw Mercedes aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Mauer. Dabei wurde die Fahrerin schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in die Notaufnahme der Universitätsmedizin Greifswald gebracht werden.



Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro. Das Fahrzeug der Verunfallten war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.



Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht in das Unfallgeschehen involviert.



