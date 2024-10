POL-HRO: Zwei Betrunkene fahren ein Auto

Neustadt-Glewe (ots) -



Samstagnachmittag konnten in Neustadt-Glewe zwei alkoholisierte Männer durch die Polizei angetroffen werden, nachdem sie abwechselnd mit einem PKW gefahren sein sollen. Ein Zeuge hatte den Fahrerwechsel von zwei stark schwankenden Männern auf dem Parkplatz eines Supermarktes beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Die Beamten haben wenig später das verschlossene Auto an der Halteranschrift festgestellt, in dem ein 36-jähriger Pole im Fondbereich offenbar seinen Rausch ausschlafen wollte. Der zweite ungarische Tatverdächtige (46 Jahre) konnte ebenfalls schlafend in seiner Wohnung angetroffen werden. Bei beiden Fahrzeugführern ergab eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von etwa 3,6 Promille, weshalb Blutprobenentnahmen im Krankenhaus veranlasst wurden. Die Polizei ermittelt gegen beide Tatverdächtigen wegen Trunkenheitsfahrt sowie gegen den 36-Jährigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Darüber hinaus wurde der Führerschein des 46-jährigen Ungarn sichergestellt.



