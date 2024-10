POL-HRO: Unbekannte sprengen einen Geldautomaten in Klütz - Polizei sucht Zeugen

Klütz (LK Nordwestmecklenberg) (ots) -



Nachdem in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (gegen 3:15 Uhr) in der Ortschaft Klütz ein Geldautomat durch unbekannte Täter gesprengt wurde, ermittelt nun die Kriminalpolizei.



Gegen 07:00 Uhr wurde die Grevesmühlener Polizei durch einen Hinweisgeber über diverse herumliegende Teile eines Geldautomaten informiert. Eintreffende Polizeikräfte stellten daraufhin die Sprengung des dortigen Automaten fest. Diese verursachte offenbar leichte Beschädigungen am nahestehenden Gebäude eines Getränkemarktes sowie einer Paketstation. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Aussagen getroffen werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert und Anwohner befragt.



Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich zu melden. Insbesondere wird nach Hinweisen zu einem PKW, der sich offenbar zur Tatzeit in Tatortnähe aufgehalten hat, gesucht. Jegliche sachdienlichen Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720-0 sowie jede beliebige Polizeidienststelle entgegen.



