POL-HRO: Vollsperrung der Werderstraße nach Unfall mit schwerverletzter Fahrerin

Schwerin (ots) -



Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Werderstraße in Schwerin ein Verkehrsunfall, bei dem eine 74-jährige Autofahrerin schwer verletzt wurde. Die Werderstraße musste daraufhin auf Höhe Großer Moor für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden.



Der Unfall ereignete sich gegen 12:00 Uhr. Eine 74-jährige Schwerinerin, die mit ihrem Skoda Octavia in Richtung Güstrower Straße unterwegs war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Skoda Kodiaq. Die Frau erlitt gesundheitliche Beschwerden, bei denen nun geprüft wird, ob diese als Ursache für den Unfall in Frage kommen. Der 59-jährige Fahrer des Skoda Kodiaq blieb unverletzt.



Durch die Wucht des Aufpralls verkeilten sich die beiden Fahrzeuge ineinander, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten blieb die Werderstraße für rund eine Stunde voll gesperrt.



Bei den Unfallbeteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell