POL-HRO: Schwer verletzter Kradfahrer unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Bei einem Verkehrsunfall ist am Samstagnachmittag ein Kradfahrer auf der K61 gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 26-jährige Fahrzeugführer in einer Kurve zwischen Zülow und Wodenhof von der Straße abgekommen und gestürzt. Der Fahrer wurde mit Verdacht auf ein Polytrauma in ein Krankenhaus gebracht. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von etwa 2,7 Promille, weshalb eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Seine Fahrerlaubnis hatte der 26-Jährige bereits im Vorfeld abgeben müssen. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt nun wegen Trunkenheitsfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.



