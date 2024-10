POL-HRO: Berauschter Täter attackiert Polizeibeamte in Güstrow

Güstrow (ots) -



Am Vormittag des 25.10.2024 seien Beamte der Polizei in Güstrow im Rahmen ihrer Dienstausübung durch einen erheblich alkoholisierten sowie rauschmittelbeeinflussten Mann angegriffen worden.



Zuvor habe der mehrfach polizeilich bekannte, tatverdächtige Güstrower eine ihm bekannte 36-jährige Geschädigte am Ulrichplatz verbal mit dem Tode bedroht. Laut Aussagen mehrerer Zeugen habe der äußerst aggressive Deutsche zudem die Scheiben des verglasten Eingangsbereiches zum Wohnhaus der Geschädigten mit einem einer Machete ähnelnden Gartenwerkzeug beschädigt.



Die gegen 11.00 Uhr alarmierten Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen unweit des Ereignisortes antreffen. Dieser habe sofort verbal sowie körperlich aggressiv reagiert und versucht die Beamten durch Schläge sowie Tritte zu verletzten. Den Polizisten gelang es den Mann zu überwältigen und zu fixieren. Auch hier habe der Mann weiter nach den Beamten getreten und einem Beamten in das Gesicht gespuckt.



Zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten wurde der Güstrower nach richterlicher Anordnung in Gewahrsam genommen. Bei der Durchsuchung des 34-Jährigen fanden die Einsatzkräfte betäubungsmittelähnliche Substanzen auf, welche sichergestellt wurden.



Die eingeleiteten Ermittlungen obliegen im Weiteren der Kriminalpolizei Güstrow.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell