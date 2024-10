POL-ANK: Dieb leistet Widerstand gegen Polizeibeamte und wird festgenommen

Insel Usedom (ots) -



Am 25.10.2024, gegen 22:52 Uhr erhielten die Beamten des Polizeireviers Heringsdorf den Hinweis, dass auf der Landstraße 266 zwischen Ahlbeck und Korswandt eine männliche Person mit einem Gasbrenner unterwegs sei.



Vor Ort stellten die Beamten tatsächlich eine männliche Person mit einem Gasbrenner fest, die zuvor in ein Hotel in Korswandt eingebrochen war und Alkohol, Lebensmittel und Bekleidung im Wert von ca. 500 Euro entwendet hatte. Das Diebesgut war bei einer Kontrolle des 29-jährigen Polen bereits sichergestellt worden, er flüchtete jedoch, bis ihn die Kollegen auf der L266 erneut feststellten.



Nach Ansprache durch die Beamten versuchte der 29-Jährige erneut zu flüchten. Dabei stieg er mit dem laufenden Gasbrenner in der Hand über eine Schutzplanke am Fahrbahnrand und rannte in den Wald, wo er einen steilen Abhang hinunterstürzte. Die Beamten folgten dem Beschuldigten und konnten ihn am Ende des Abhangs auf dem Boden liegend antreffen. Dort bedrohte der Beschuldigte die Beamten mit dem Gasbrenner und richtete die ca. 15 cm große Flamme auf die Beamten. Diese setzten daraufhin Reizstoff gegen den 29-jährigen Polen ein, woraufhin dieser den Gasbrenner fallen ließ und festgenommen werden konnte.



Der Beschuldigte wurde anschließend unter polizeilicher Begleitung durch Rettungskräfte in das Krankenhaus Wolgast verbracht, wo leichte Verletzungen, die sich der Beschuldigte bei dem Sturz zugezogen hatte, behandelt wurden.



Die eingesetzten Beamten des deutsch-polnischen Polizeiteams und des Polizeireviers Heringsdorf blieben bei dem Einsatz unverletzt.



Nach der Behandlung im Krankenhaus wurde der 29-jährige Beschuldigte zunächst im Heringsdorfer Polizeireveier in Gewahrsam genommen. Die Staatsanwaltschaft hatte die Festnahme wegen Fluchtgefahr angeordnet und das Amtsgericht Greifswald einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Dieser wurde am Samstag (26.10.2024) in die Justizvollzugsanstalt Stralsund verbracht.



