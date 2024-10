POL-HRO: Einbruch in Firmenkomplex eines Bäckereiunternehmens in Güstrow im Landkreis Rostock

Güstrow (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem es vermeintlich im Zeitraum der Nacht vom 26.10. zum 27.10.2024 zu einem Einbruch in ein Zentrallager einer Bäckereikette gekommen ist. Nach bisherigem Kenntnisstand der eingeleiteten Ermittlungen seien die unbekannten Täter mit Bargeld entkommen.



Eine Mitarbeiterin des Unternehmens alarmierte die Einsatzkräfte der Polizei in Güstrow, als sie am Morgen des 27.10.2024 auf den Einbruch aufmerksam wurde. Im Rahmen der ersten Ermittlungshandlungen konnte festgestellt werden, dass sich die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft hätten. So seien ein Fenster, diverse Türen zu Lager- und Büroräumen sowie ein Firmenfahrzeug beschädigt worden. Darüber hinaus hätten die Täter gewaltsam einen Tresor geöffnet und hier die Tageseinnahmen mehrerer Filialen entwendet.



Aufgrund des hohen Spurenaufkommens am vermeintlichen Tatort wurde der Kriminaldauerdienst vor Ort eingesetzt. Diverse potentielle Beweismittel werden nun ausgewertet.



Die weiterführenden Ermittlungen obliegen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock.



