POL-HRO: Tag des Einbruchschutzes - Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit

Am heutigen 27. Oktober.2024 ist der bundesweite Aktionstag zum Einbruchschutz unter dem Motto "Eine Stunde mehr für mehr Sicherheit".



Dieser findet seit 2012 immer anlässlich der Umstellung von Sommer- auf Winterzeit statt. Interessierte sollen die zusätzliche Stunde nutzen, um sich über wirksamen Einbruchschutz zu informieren.



Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Rostock unterstützen diese Aktion und beantworten Fragen zur Einbruchsprävention und bieten interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine professionelle und kostenlose Beratung an. Von technischen Sicherungsmaßnahmen über einbruchhemmende Fenster und Türen bis hin zu modernen Alarmanlagen zeigen die Experten, wie Häuser und Wohnungen wirkungsvoll geschützt werden können. Ob Eigenheim oder Mietwohnung, die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen unterstützen kostenlos, umfassend und kompetent.



Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten unter: https://www.polizei.mvnet.de/Pr%C3%A4vention/Themen-und-Tipps/Eigentum/



