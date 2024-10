POL-NB: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung mit einem Messer in Altwarp (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Ueckermünde (ots) -



Am 27.10.24, gegen 02:20 Uhr, kam es in Altwarp zu einer

Auseinandersetzung, bei der zwei Personen mit einem Messer schwer

verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es im Klubhaus

eines ortsansässigen Motorradclubs zu einer verbalen

Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. In deren Verlauf stach der

35-jährige deutsche Tatverdächtige zwei Mal mit einem Messer auf den

Oberkörper des 22-jährigen deutschen Geschädigten ein. Anschließend

kam es vor dem Gebäude zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen

dem Tatverdächtigen und einem 37-jährigen Deutschen. Auch in diesem

Fall setzte der 35-Jährige das Messer ein und verletzte den

37-Jährigen ebenfalls durch zwei Messerstiche im Bereich des Gesäßes.

Anschließend flüchtete der Täter.

Der 22-jährige Geschädigte wurde lebensbedrohlich verletzt ins

Klinikum Anklam verbracht, wo er notoperiert werden musste. Der

37-Jährige erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche

Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum

Ueckermünde verbracht.

Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes wurden umgehend sieben

Funkstreifenwagen aus Ueckermünde Pasewalk, Anklam und der

Bundespolizei nach Altwarp entsandt. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen

konnte der Tatverdächtige später durch Kräfte der Bundespolizei in

Ueckermünde gestellt und vorläufig festgenommen werden.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. Die Kriminalpolizei hat

die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags

aufgenommen. Diese dauern an.



