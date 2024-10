POL-NB: Diebstahl eines drei rädrigen Kraftrades bei Sehlen (LK Vorpommern-Rügen)

PHR Bergen (ots) -



Am 26.10.2024, zwischen 8:20 Uhr und 11:00 Uhr, parkte der Besitzer

eines schwarzen dreirädrigen Kraftrades Can-Am Bombardier sein

Fahrzeug auf dem Radweg zwischen Tilzow und Sehlen. Bei seiner

Rückkehr befand sich das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort. Auch eine

Suche in der Umgebung verlief erfolglos. Das entwendete Fahrzeug hat

das amtliche Kennzeichen RÜG-MT 7.

Auffällig ist ein blauer Behindertenaufkleber am hinteren Kotflügel.

Des Weiteren war im hinteren Fahrzeugbereich ein schwarzer

Motorradhelm angeschlossen. Der Wert des entwendeten Kraftrades wird

auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des

Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 03838/8100, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





