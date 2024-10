POL-NB: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden zwischen PKW und Schmalspurbahn in Baabe ( Landkreis Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots) -



Am 26.10.2024, gegen 12:05 Uhr, kam es am unbeschrankten Bahnübergang

in der Strandstraße in Baabe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

PKW und der Schmalspurbahn "Rasender Roland". Der 72-jährige deutsche

Fahrer des PKW Mercedes beachtete die bevorrechtigte, von rechts

kommende, Schmalspurbahn nicht. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem

PKW und der Schmalspurbahn. Personen wurden bei dem Unfall nicht

verletzt.

Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Schaden wird auf ca. 60.000

Euro geschätzt. Die Schmalspurbahn wurde bei dem Zusammenstoß nicht

beschädigt.



