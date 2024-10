POL-HRO: Angriff auf Sonderzug - Polizei schaltet Hinweisportal

Rostock (ots) -



Am heutigen Tag kam es gegen 09:30 Uhr auf der Bahnstrecke zwischen Löwenberg und Gransee durch eine teils vermummte Personengruppe zu einem Angriff auf einen Sonderzug. Der Zug, besetzt mit Fans des Vereins Rot-Weiss Essen, befand sich auf der Anreise nach Rostock anlässlich der heutigen Spielbegegnung des F.C.Hansa Rostock gegen Rot-Weiss Essen und wurde dabei beschädigt. Die Ermittlungen dauern an.



In den Sozialen Medien kursieren hierzu bereits eine Vielzahl von Bildern und Videos. Die Polizei hat im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen ein Hinweisportal geschaltet. Neben Hinweisen können dort auch Fotos und Videos im Zusammenhang mit diesem Vorfall hochgeladen werden.



Den Link zum Hinweisportal findet ihr hier: https://mv.hinweisportal.de/



Presseauskünfte zu dem Angriff auf den Sonderzug werden durch die Pressestelle der Bundespolizei Direktion Berlin beantwortet.



