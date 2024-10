POL-HRO: Folgenschwerer Verkehrsunfall in Brüsewitz (LK NWM)

Rostock (ots) -



Am heutigen Tage ereignete sich in Brüsewitz ein folgenschwerer

Verkehrsunfall.



Ein 25-jährige Kraftfahrer befuhr mit einem Gespann von Traktor und

Anhänger die Straße der DSF. Aufgrund eines epileptischen Anfalls

verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge durchbrach er

mit dem Gespann einen Zaun und überfuhr einen Strommast der WEMAG.

Anschließend kippte der Traktor um. Der Kraftfahrer wurde schwer

verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Da aus dem Fahrzeug diverse

Betriebsstoffe ausliefen wurden die Kameraden der Freiwilligen

Feuerwehr zur Beräumung und Aufnahme alarmiert. Der Sachschaden wird

auf 213.000 EUR geschätzt.



Im Auftrag

Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



