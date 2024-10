POL-NB: Lenksysteme aus Traktoren geklaut

Neustrelitz (ots) -



Am Morgen des 25.10.24 wurde die Polizei in Neustrelitz über einen Diebstahl auf dem Gelände eines Agrarbetriebes in Wesenberg informiert.

Demnach stellte eine Mitarbeiter der Firma gegen 06:00 Uhr fest, dass es zu einem Diebstahl von mehreren Lenksystemen, die in den Traktoren verbaut sind, kam. Hierzu haben bislang unbekannte Tatverdächtige insgesamt fünf Landmaschinen mittels unbekannten Tatwerkzeuges aufgebrochen und das jeweilige Lenksystem entwendet.



Der Tatzeitraum wird vom 24.10.2024, 19:00 Uhr bis zum 25.10.2024, 06:00 Uhr geschätzt. Bei den entwendeten Lenksystemen entstand ein Schaden von 100.000 Euro.



Aufgrund der vorhandenen Spurenlage kam der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg zur Spurensicherung zum Einsatz.



