POL-HST: Verkehrsunfälle und Rauschfahrten auf Rügen

Am gestrigen Donnerstag (24.10.2024) kam es auf Rügen zu zwei Unfällen sowie Fahrten unter Rauscheinfluss.



Gegen 08:30 Uhr kam es auf der Landesstraße 303 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Leichtkraftrad. Dabei fuhr eine 49-jährige Audi Fahrerin vor einem ebenfalls 49-jährigen Motorradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen hat die Autofahrerin aus bislang unbekannter Ursache sehr stark gebremst, so dass der hinter ihr fahrende Zweiradfahrer zwar einen Zusammenstoß verhindern konnte aber über den Lenker stürzte und sich schwer verletzte. Mit dem Verdacht auf diverse Verletzungen wurde der von der Insel stammende Mann in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich vorerst auf mindestens 500 Euro.



Gegen 22:30 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 30 bei Kluis ein weiterer Unfall. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen verlor eine 37-jährige Fahrerin eines Ford auf gerader Strecke die Kontrolle über ihren PKW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch die Straßenbankette und zwei Leitpfosten. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Rüganerin unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein durchgeführter Test ergab einen Alkoholwert von fast zwei Promille in der Atemluft. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Unfallverursacherin muss sich künftig wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantwortet. Der Schaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.



Die Polizei auf Rügen stoppte zwei weitere Fahrzeugführer die im Verdacht standen unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein.



Gegen 15:30 Uhr wurde ein 54-Jähriger in Dranske in einem Wohnmobil gestoppt. Der Drogenvortest ergab den Verdacht der Drogenbeeinflussung. Aus diesem Grund wurde zur Beweissicherung und Feststellung der Drogenkonzentration eine Blutprobe gesichert.



In Sassnitz fuhr ein 48-Jähriger einen Audi ebenfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel. Hier schlug neben dem Drogenvortest auch ein Alkoholtest mit einem Wert von 0,2 Promille an. Gegen beide Betroffenen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Bei allen in der Pressemitteilung genannten Personen handelt es sich um Deutsche.



