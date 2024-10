POL-HST: Zeugenaufruf nach Auffinden einer schwerverletzten Person

Mölln/Gemeinde Dreschvitz (ots) -



Am Mittwoch, dem 23. Oktober 2024, wurde gegen 16:45 Uhr in Mölln (Gemeinde Dreschvitz) auf der Insel Rügen ein schwerverletzter Mann gefunden. Der 50-jährige deutsche Rüganer war mit einem Pferd unterwegs. Das Pferd wurde offensichtlich durch ihn geführt und nicht geritten.



Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich um einen Unfall zwischen dem Pferd und dem 50-Jährigen. Der Mann erlitt schwerste, sogar lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.



Im Zuge der Rettungsmaßnahmen wurde ein unbekanntes Fahrzeug mit eingeschaltetem Licht und bislang unbekannter Person wahrgenommen.



Im Zusammenhang mit der derzeitigen Sachverhaltsaufklärung der Polizei wird neben dem Fahrer des unbekannten Fahrzeugs auch weiterer Personen gesucht, die relevante Angaben zum Geschehen machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 03838 8100, oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



