POL-HRO: Gestohlenes Fahrzeug aus Rostock in Gelbensande festgestellt

Am gestrigen Vormittag erhielt das Polizeihauptrevier Bad Doberan Kenntnis über einen PKW-Diebstahl durch bislang unbekannte Täter. Der zuvor am Mittwoch gegen 14:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Rostocker Conrad-Blenkle-Straße (Stadtteil Reutershagen) abgestellte Ford Mondeo, war am Donnerstagmorgen um 09:30 Uhr durch den 44-jährigen Eigentümer nicht mehr aufzufinden. Im Zuge der Ermittlungen konnte das Fahrzeug am Donnerstagvormittag unbeschädigt in Gelbensande aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde für eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Rostock geführt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf etwa 10.000EUR geschätzt.



