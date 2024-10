POL-NB: Wer hat diesen Radlader gesehen?

Details anzeigen Radlader Radlader

Neubrandenburg (ots) -



Am Mittwochmorgen, den 23.10.2024, kam es in der Ortschaft Georgendorf zu einem Polizeieinsatz. Während Durchsuchungsmaßnahmen wurden die Beamten des Polizeihauptreviers und des Kriminalkommissariats Neubrandenburg auf einen Radlader auf dem Grundstück aufmerksam. Hierbei handelte es sich um einen gelben Radlader vom Typ Raptor WL200. Eine durchgeführte Fahndungsabfrage vor Ort verlief zunächst negativ.



Bei der Bearbeitung des Sachverhaltes in der Dienststelle fiel einem Beamten bei näherer Betrachtung des Typenschildes auf, dass dieses manipuliert und verändert wurde. Eine nochmals durchgeführte Sachfahndungsabfrage mit der korrekten Nummer ergab einen Treffer. Der Radlader wurde im Zusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl im Juni 2023 in Torgelow entwendet. Aus diesem Grund begaben sich die Beamten wenige Zeit später zurück nach Georgendorf, um den Radlader zu beschlagnahmen. Bei Ankunft der Kollegen war der Radlader nicht mehr vor Ort.



Nun bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sollte jemand in der Zeit von Mittwoch, 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr einen gelben Radlader in Georgendorf oder Umgebung gesehen haben, melden Sie sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



