POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten und einer schwerverletzten Person

Stolpe / Ruhner Berge (ots) -



Am Abend des 25.10.2024, gegen 22 Uhr, ereignete sich auf der A24,

Richtungsfahrbahn Hamburg, zwischen den Anschlussstellen Suckow und

Parchim ein Verkehrsunfall mit schwerwiegenden Folgen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 59-jähiger polnischer

Fahrzeugführer die Autobahn mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus

PKW und Wohnanhänger. Aus ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle

über sein Gespann, welches auf die Seite kippte und quer zum

Fahrbahnverlauf zum Stillstand kam. Anschließend verließ der

59-Jährige offenbar seinen PKW und begab sich in den Wohnanhänger.



Dem 61-jährigen, deutschen Fahrer eines nachfolgenden

Kleintransporters gelang es nicht, eine Kollision mit dem nunmehr

unbeleuchteten Hindernis auf der Fahrbahn zu verhindern. Der Fahrer

des Gespanns konnte trotz Reanimationsmaßnahmen durch engagierte

Ersthelfer und Rettungskräfte nicht mehr wiederbelebt werden und

verstarb noch an der Unfallstelle. Der zweite Beteiligte wurde

schwerverletzt, aber in stabilem Zustand, mit einem

Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.



An den drei Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher

Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 65.000 Euro. Für

die Bergung musste eine Vollsperrung eingerichtet werden. Der Verkehr

wird an der Anschlussstelle Suckow abgeleitet. Es ist noch bis

Tagesanbruch mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.



Die weitere Ermittlung des Unfallhergangs übernimmt das

Kriminalkommissariat Ludwigslust.





POK Yves Massenthe

Dienstgruppenleiter

Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Stolpe



